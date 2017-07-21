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Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру нового посла в РФ

Международная панорама
21 июля, 1:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июля. /ТАСС

57-летний Джон Хантсман ранее занимал пост губернатора штата Юта, а также в разные годы возглавлял дипмиссию США в Сингапуре и Китае

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ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Джона Хантсмана, выдвинутого ранее на пост посла в Москве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

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57-летний Хантсман, ранее занимавший пост губернатора штата Юта, владеет китайским языком, воспитывает семерых детей. В 2016 году журнал Forbes оценил его состояние в $1 млрд. В 1992 году, в возрасте 32 лет, Хантсман возглавил дипломатическую миссию США в Сингапуре, став самым молодым американским послом за последние 100 лет.

Консервативный штат Юта на западе США политик возглавлял с 2005 по 2009 год. Во время его губернаторского срока Юта вошла в тройку лучших штатов по условиям ведения бизнеса, ее бюджет вырос с $16,7 млн до $22,8 млн.

В 2009 году президент Барак Обама назначил Хантсмана на пост посла США в Китае. Эту должность он занимал до 2011 года.

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