Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Маккейн раскритиковал Трампа за отмену программы ЦРУ по поддержке сирийской оппозиции

Международная панорама
21 июля, 2:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июля. /ТАСС

Сенатор считает, что "идти на любые уступки России и отказываться от обстоятельной программы по Сирии - просто безответственно и недальновидно"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джон Маккейн

Джон Маккейн

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) выступил с резкой критикой решения президента США Дональда Трампа, который, как утверждала ранее газета The Washington Post (WP), отменил секретную программу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по подготовке и вооружению так называемой сирийской оппозиции. Заявление политика на этот счет распространил в четверг его аппарат.

"Если эти сообщения соответствуют действительности, то администрация играет на руку [президенту РФ] Владимиру Путину. Идти на любые уступки России и отказываться от обстоятельной программы по Сирии - просто безответственно и недальновидно. Администрации еще предстоит сформулировать свое видение ситуации в Сирии после разгрома там "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), никак не связанное с всеобъемлющим подходом к ситуации на Ближнем Востоке в целом", - считает сенатор.

С его точки зрения, "американская стратегия должна основываться на идее отстранения от власти [президента Сирии Башара] Асада, что станет частью усилий по прекращению ожесточенного конфликта" в этой стране. Маккейн также в очередной раз подверг критике нынешнюю администрацию за то, что за полгода она так и не разработала стратегию дальнейших действий в Афганистане.

Смотрите также

Косачев: РФ ждет подтверждения закрытия программы ЦРУ по поддержке оппозиции Сирии

МИД РФ: Россия приветствует все шаги США, направленные на разрядку обстановки в Сирии

Косачев: закрытие программы ЦРУ в САР даст новые возможности для сотрудничества РФ и США

В среду WP со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Трамп решил закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками. Как полагает издание, это может означать фактический шаг навстречу России, которая выступает в поддержку действующего правительства Сирии.

По данным источников, соответствующее решение Трамп принял почти месяц назад после встречи с директором ведомства Майком Помпео и своим помощником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером в Белом доме в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге.

Программа ЦРУ по поддержке отрядов оппозиции, начатая в 2013 году, была ядром политики администрации Барака Обамы по давлению на президента Сирии Башара Асада, однако, как утверждает газета, "даже ее сторонники стали выражать сомнение в ее эффективности после того, как два года назад Россия перебросила войска в Сирию".

В Белом доме и Госдепартаменте на данный момент отказываются комментировать данную публикацию WP.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
2
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
3
Основы госполитики: сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
4
О. Джея Симпсона досрочно освободят из тюрьмы
5
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin Park
6
Генерал США полагает, что учения РФ и Белоруссии "Запад-2017" могут быть "троянским конем"
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама