Маккейн раскритиковал Трампа за отмену программы ЦРУ по поддержке сирийской оппозиции

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ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) выступил с резкой критикой решения президента США Дональда Трампа, который, как утверждала ранее газета The Washington Post (WP), отменил секретную программу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по подготовке и вооружению так называемой сирийской оппозиции. Заявление политика на этот счет распространил в четверг его аппарат.
"Если эти сообщения соответствуют действительности, то администрация играет на руку [президенту РФ] Владимиру Путину. Идти на любые уступки России и отказываться от обстоятельной программы по Сирии - просто безответственно и недальновидно. Администрации еще предстоит сформулировать свое видение ситуации в Сирии после разгрома там "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), никак не связанное с всеобъемлющим подходом к ситуации на Ближнем Востоке в целом", - считает сенатор.
С его точки зрения, "американская стратегия должна основываться на идее отстранения от власти [президента Сирии Башара] Асада, что станет частью усилий по прекращению ожесточенного конфликта" в этой стране. Маккейн также в очередной раз подверг критике нынешнюю администрацию за то, что за полгода она так и не разработала стратегию дальнейших действий в Афганистане.
В среду WP со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Трамп решил закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками. Как полагает издание, это может означать фактический шаг навстречу России, которая выступает в поддержку действующего правительства Сирии.
По данным источников, соответствующее решение Трамп принял почти месяц назад после встречи с директором ведомства Майком Помпео и своим помощником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером в Белом доме в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Гамбурге.
Программа ЦРУ по поддержке отрядов оппозиции, начатая в 2013 году, была ядром политики администрации Барака Обамы по давлению на президента Сирии Башара Асада, однако, как утверждает газета, "даже ее сторонники стали выражать сомнение в ее эффективности после того, как два года назад Россия перебросила войска в Сирию".
В Белом доме и Госдепартаменте на данный момент отказываются комментировать данную публикацию WP.