Украинские власти не выполнили требования шахтеров, забастовка продолжается

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Украины до сих пор не погасили долг по зарплате шахтерам предприятия "Лисичанскуголь" в подконтрольной Киеву части Луганской области, горняки не поднимаются на поверхность шестой день.

Об этом сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

"Шахтерские требования после переговоров с министром энергетики и угольной промышленности не были решены. Шахтеры вернулись нищие", - написал он в Facebook.

В связи с этим, по словам Волынца, горняки намерены продолжить забастовку. Более того, к протестующим готовы присоединиться их жены. "Сегодня на 9:00 на шахте им. Капустина собираются жены шахтеров на протест", - сообщил он. Глава профсоюза подчеркнул, что в сложившейся ситуации могут остановить работу еще две шахты предприятия "Лисичанскуголь".

Работники шахты им. Капустина 16 июля после окончания первой смены не поднялись на поверхность и начали забастовку. Горняки потребовали погасить им задолженность по зарплате. Долг, по данным главы Волынца, на шахте им. Капустина составляет 96 млн гривен ($3,7 млн). Через несколько дней к забастовке присоединились горняки шахты "Новодружеская" предприятия "Лисичанскуголь".

В министерстве энергетики и угольной промышленности Украины 20 июля состоялись переговоры бастующих шахтеров с главой ведомства, однако решение о выполнении их требований принято не было.

Производственное объединение "Лисичанскуголь" расположено в Лисичанском геолого-промышленном районе. В него входят четыре действующие шахты: им. Капустина, им. Мельникова, "Новодружеская" и "Привольнянская".