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СМИ: Германия замораживает поставки вооружения в Турцию

Международная панорама
21 июля, 14:46 UTC+3 ТАСС

В министерстве экономики Германии заявили, что правительство страны пересматривает все заявки по проектам вооружений

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Материал из 1 страницы
© EPA/Cem Turkel

ТАСС, 21 июля. ФРГ намерена приостановить выполнение запланированных и уже реализуемых германо-турецких проектов в сфере вооружений. Об этом сообщает в пятницу немецкий таблоид Bild, не уточняя источник этой информации.

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"Должна произойти временная заморозка запланированных и уже существующих проектов в сфере вооружений между Германией и Турцией", - отмечает издание, говоря о решении Берлина пересмотреть планы сотрудничества с Анкарой по ряду направлений. До 21 июля считалось, что все поставки в рамках договора о членстве в НАТО осуществляются без проблем.

В министерстве экономики страны в свою очередь заявили, что пока правительство не приняло окончательного решения на этот счет.

"Правительство Германии пересматривает все заявки по проектам вооружений", - заявила представитель ведомства, слова которой приводит агентство Reuters.

Ранее в четверг министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия не может продолжать осуществлять политику по отношению к Турции так, как было раньше. По его словам, обстановка в этой республике непрозрачна.

Последний виток ухудшения двусторонних отношений связан с задержанием в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немецкий гражданин. Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок. Как сказал глава МИД ФРГ, задержанный гражданин Германии принимал участие в семинаре по правам человека, не являлся экспертом по Турции, не имел знакомых среди местных политиков, никогда не делал публикаций в местных СМИ.

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