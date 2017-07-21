США ввели запрет на поездки американцев в КНДР

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Администрация США приняла решение ввести запрет на поездки американских граждан в КНДР. Об этом объявила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. По ее словам, данный шаг был сделан "в связи с нарастающей обеспокоенностью по поводу серьезного риска ареста и долгосрочного содержания под стражей в рамках правоохранительной системы Северной Кореи" граждан США.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон санкционировал введение "специального географического ограничения на использование всеми американскими гражданами паспорта для поездок в Северную Корею или через нее", отметила Науэрт.

Как она уточнила, эти действия на практике означают, что граждане США не смогут ездить в КНДР, поскольку использование при этом паспорта станет нарушением американского законодательства. "Чтобы ездить в Северную Корею, гражданам [США] потребуется получать паспорт со специальным разрешением", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Нынешнее решение главы американской дипломатии вступит в силу через месяц после размещения соответствующего извещения в официальном сборнике документов правительства США (Федеральном реестре). "Мы намерены опубликовать уведомление в Федеральном реестре на следующей неделе. Ограничение вступит в силу через 30 дней после публикации уведомления", - пояснила Науэрт.

Тем не менее американские граждане, стремящиеся поехать в КНДР "с определенными гуманитарными или иными целями", список которых ограничен, могут подавать заявление на получение в Госдепартаменте упомянутого паспорта со специальной отметкой, подтвердила дипломат. Она добавила, что вся необходимая информация на этот счет размещена на официальном сайте Госдепартамента.

По сведениям американской печати, за использование для поездок в КНДР американского паспорта без специальной отметки в нем гражданам США будет грозить до 10 лет тюрьмы и крупный денежный штраф.