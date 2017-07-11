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AP: США подготовили проект резолюции СБ ООН об ужесточении санкций против КНДР

Международная панорама
11 июля, 3:52 UTC+3 ООН ООН 11, июля. /ТАСС

Агентство не приводит каких-либо подробностей из документа

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© AP Photo/Ahn Young-joon

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР за проведенное страной ракетное испытание. Как сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP), текст был распространен среди пяти постоянных членов Совбеза, включающих Россию, Великобританию, Китай и Францию.

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Ракетная программа КНДР. Досье

Каких-либо подробностей из документа AP, ссылающееся на неназванных дипломатов, не приводит. В постоянном представительстве США ТАСС заявили, что не могут прокомментировать эту информацию.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. В Пентагоне также пришли к выводу, что ракета была межконтинентальной. Однако, по данным Минобороны РФ, ее технические характеристики соответствовали ракете средней дальности.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на прошлой неделе сообщила, что американская сторона подготовит резолюцию СБ ООН об ужесточении санкций против КНДР. По словам дипломата, международное сообщество "может отрезать основные источники твердой валюты" КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, "ужесточить воздушные и морские ограничения", а также ввести адресные санкции в отношении "высокопоставленных официальных лиц", которые имеют отношение к ракетном- ядерной программе Пхеньяна.

В пользу новых рестрикций также высказались Великобритания и Франция. В свою очередь Россия предостерегла против введения новых санкций. Как заявил 5 июля заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, санкции "загоняют в тупик" процесс политико- дипломатического урегулирования ситуации вокруг КНДР.

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