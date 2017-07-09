Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Швеции: решение ситуации с КНДР возможно только через диалог

Международная панорама
9 июля, 15:52 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 9, июля. /ТАСС

По мнению Стефана Лёвена, "эскалация - это очень хлопотно и для Северной Кореи, и для всего мира"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 9 июля. /ТАСС/. Ситуация на Корейском полуострове должна быть нормализована посредством диалога. Об этом в воскресенье после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Стокгольме заявил глава шведского правительства Стефан Лёвен, сообщает агентство ТТ.

"Ракетные и ядерные испытания КНДР являются нарушением резолюций ООН, а также угрозой глобальной безопасности и миру. Их необходимо прекратить, на Корейском полуострове должен быть восстановлен мир", - отметил Лёвен.

"Как именно это должно быть сделано, сегодня не ясно. Здесь существует только один путь вперед - через диалог. Каким-то образом найти доверие, чтобы все стороны смогли снизить напряженность. Эскалация - это очень хлопотно и для Северной Кореи, и для всего мира", - добавил он.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". 5 июля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении этой страны.

Смотрите также

Трамп и Абэ считают, что миру надо быстро и решительно принять меры в отношении КНДР

Трамп заявил, что ядерно-ракетная проблема КНДР будет так или иначе решена

Вашингтон, Сеул и Токио выступили за принятие СБ ООН новых санкций в отношении КНДР

Путин: для решения ядерной проблемы КНДР необходимо действовать прагматично и аккуратно

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР Швеция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Антона Носика
2
В главного тренера регби-клуба "Кубань" попала молния во время матча
3
Трамп: настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией
4
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ заявил, что Крым есть и всегда будет частью России
5
Трамп на авиабазе тщетно пытался вернуть солдату сорванную ветром фуражку
6
ПА ОБСЕ приняла антироссийскую резолюцию о положении Крыма
7
Тиллерсон: США разочарованы отсутствием прогресса в выполнении "Минска-2"
Темы дня
Реклама