Премьер Швеции: решение ситуации с КНДР возможно только через диалог

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СТОКГОЛЬМ, 9 июля. /ТАСС/. Ситуация на Корейском полуострове должна быть нормализована посредством диалога. Об этом в воскресенье после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Стокгольме заявил глава шведского правительства Стефан Лёвен, сообщает агентство ТТ.
"Ракетные и ядерные испытания КНДР являются нарушением резолюций ООН, а также угрозой глобальной безопасности и миру. Их необходимо прекратить, на Корейском полуострове должен быть восстановлен мир", - отметил Лёвен.
"Как именно это должно быть сделано, сегодня не ясно. Здесь существует только один путь вперед - через диалог. Каким-то образом найти доверие, чтобы все стороны смогли снизить напряженность. Эскалация - это очень хлопотно и для Северной Кореи, и для всего мира", - добавил он.
4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". 5 июля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении этой страны.