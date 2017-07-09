Премьер Швеции: решение ситуации с КНДР возможно только через диалог

СТОКГОЛЬМ, 9 июля. /ТАСС/. Ситуация на Корейском полуострове должна быть нормализована посредством диалога. Об этом в воскресенье после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Стокгольме заявил глава шведского правительства Стефан Лёвен, сообщает агентство ТТ.

"Ракетные и ядерные испытания КНДР являются нарушением резолюций ООН, а также угрозой глобальной безопасности и миру. Их необходимо прекратить, на Корейском полуострове должен быть восстановлен мир", - отметил Лёвен.

"Как именно это должно быть сделано, сегодня не ясно. Здесь существует только один путь вперед - через диалог. Каким-то образом найти доверие, чтобы все стороны смогли снизить напряженность. Эскалация - это очень хлопотно и для Северной Кореи, и для всего мира", - добавил он.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". 5 июля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении этой страны.