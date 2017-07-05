Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США предложат СБ ООН новую резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР

Международная панорама
5 июля, 23:02 дата обновления: 5 июля, 23:13 UTC+3

Как сообщила постпред США при организации, Вашингтон готов применить военную силу в отношении Пхеньяна, если потребуется

Поделиться
Материал из 1 страницы
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

© AP Photo/Bebeto Matthews

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшие дни представят на рассмотрение Совета Безопасности ООН новую резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против КНДР в ответ на проведенное страной ракетное испытание. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании СБ.

"В ближайшие дни мы представим Совету Безопасности резолюцию, которая позволит международному сообществу дать пропорциональный ответ на новую эскалацию со стороны КНДР", - сказала дипломат. Она отметила, что не будет подробно говорить о содержании документа, но перечислила возможные способы реагирования на поведение Пхеньяна.

Смотрите также

Пентагон: КНДР испытала совершенно новую межконтинентальную баллистическую ракету

Франция предложила ужесточить санкции ООН против КНДР за пуск ракеты

Меркель предложила рассмотреть усиление санкций против КНДР

Лавров: РФ и Китай представят инициативы по КНДР в среду на заседании СБ ООН

По ее словам, международное сообщество "может отрезать основные источники твердой валюты" КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, "ужесточить воздушные и морские ограничения", а также ввести адресные санкции в отношении "высокопоставленных официальных лиц".

По словам Хейли, Соединенные Штаты готовы применить военную силу в отношении КНДР в случае необходимости, но предпочитают задействовать свои возможности в сфере торговли для воздействия на Пхеньян. 

"Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одна из наших возможностей - это существенные вооруженные силы. Мы задействуем их, если потребуется, но мы предпочли бы не идти в этом направлении", - сказала дипломат.

По ее словам, у США "есть другие способы дать ответ" тем, от кого исходит угроза. "У нас есть большие возможности в сфере торговли", - отметила Хейли.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
2
Скандальное видео с Трампом стало самым популярным в его Twitter
3
Киев настаивает на возвращении к линии соприкосновения в Донбассе 2014 года
4
Полиция задержала Дадина у здания ФСБ в Москве
5
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
6
Умер автор стихов к песням бит-квартета "Секрет"
7
На Ярославском направлении МЖД поезда ходят с увеличенным интервалом
Темы дня
Реклама