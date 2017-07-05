Меркель предложила рассмотреть усиление санкций против КНДР

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БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила усилить санкции против КНДР после очередного ракетного испытания. Об этом она заявила в среду в Берлине перед переговорами с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.
"Мы обсудим, как нам лучше отреагировать, как мы можем сохранить давление, как мы можем и дальше усиливать санкции", - сказала она. По ее мнению, "от Северной Кореи исходит серьезная опасность для мира".
В свою очередь президент Южной Кореи инициативу усиления ограничительных мер поддержал и выразил надежду на то, что конфликт с Пхеньяном в итоге получится урегулировать мирным путем. "Северная Корея должна прекратить это [разрабатывать ядерное оружие и средства доставки], для этого мы должны выработать более действенные санкционные меры", - подчеркнул он.
КНДР объявила во вторник о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". По ее информации, максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, дальность - 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.