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Минобороны Южной Кореи: КНДР вскоре может провести очередное ядерное испытание

Международная панорама
5 июля, 6:51 дата обновления: 5 июля, 7:06 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 5, июля. /ТАСС

Министр национальной обороны Республики Корея Хан Мин Гу подчеркнул, что возможности Пхеньяна по миниатюризации имеющихся у него ядерных боеголовок "достигли значимого уровня"

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СЕУЛ, 5 июля. /ТАСС/. КНДР в скором времени может провести новое ядерное испытание. С таким заявлением выступил в среду министр национальной обороны Республики Корея Хан Мин Гу на слушаниях в Национальном собрании (парламенте).

"Высока вероятность того, что Север в ближайшее время может осуществить новый подземный ядерный взрыв", - отметил министр. Кроме того, подчеркнул Хан Мин Гу, возможности Пхеньяна по миниатюризации имеющихся у него ядерных боеголовок "достигли значимого уровня". Создание компактных боеголовок позволит КНДР устанавливать их на имеющиеся у нее на вооружении баллистические ракеты.

"Если северокорейский режим продолжит безрассудные военные провокации, он столкнется с жесточайшими международными санкциями и в конечном итоге самоуничтожится", - заявил Хан Мин Гу. Министр подчеркнул, что Южная Корея и США внимательно следят за дальнейшими действиями Пхеньяна и "готовятся дать решительный ответ на новые провокации".

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Ракетная программа КНДР. Досье

Как сообщается в среду по итогам заседания парламентского комитета по вопросам обороны, эксперты южнокорейского военного ведомства отнесли запущенную КНДР 4 июля новую баллистическую ракету к классу межконтинентальных (МБР).

"Учитывая такие характеристики полета, как высота, дальность, скорость, длительность, а также отделение ступеней, северокорейская ракета "Хвансон-14", запущенная 4 июля, относится к классу межконтинентальных баллистических", - подчеркивается в заявлении.

Эксперты пришли к выводу, что "Хвансон-14" - это модернизированная ракета KN-17 или "Хвансон-12" по северокорейской классификации. В качестве главного аргумента, позволяющего отнести "Хвансон-14" к классу МБР, было указано, что дальность ее полета составляет более 5,5 тысяч километров, а скорость на отдельных участках превышает 21 мах. При этом отмечается, что ракета была запущена со стационарной пусковой установки.

Центральное телевидение КНДР объявило во вторник о проведении первого успешного запуска МБР "Хвансон-14". По его информации, максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Приказ о запуске ракет Ким Чен Ын подписал 3 июля, он лично наблюдал за испытанием.

Между тем как заявило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 км, а не на заявленные 2802 км, и пролетела порядка 510 км, а не 933. По заключению Минобороны России, речь шла об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод оглашал и Пентагон.

КНДР к настоящему времени осуществила пять ядерных испытаний, проведя два из них в прошлом году.

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