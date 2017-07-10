Сеул может возобновить поставки гуманитарной помощи Пхеньяну

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СЕУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Южной Кореи рассматривают возможность возобновления поставок гуманитарной помощи в КНДР.
Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.
По его информации, речь идет об отправке гуманитарных грузов в КНДР по каналам ООН, которая активно за это выступает.
Южная Корея заморозила все программы по поставкам помощи в КНДР в 2016 году после череды ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.
Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддерживает курс на улучшение отношений между двумя странами - потенциальная оттепель между Сеулом и Пхеньяном была одним из его главных предвыборных обещаний.