Сеул может возобновить поставки гуманитарной помощи Пхеньяну

СЕУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Южной Кореи рассматривают возможность возобновления поставок гуманитарной помощи в КНДР.

Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

По его информации, речь идет об отправке гуманитарных грузов в КНДР по каналам ООН, которая активно за это выступает.

Южная Корея заморозила все программы по поставкам помощи в КНДР в 2016 году после череды ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддерживает курс на улучшение отношений между двумя странами - потенциальная оттепель между Сеулом и Пхеньяном была одним из его главных предвыборных обещаний.