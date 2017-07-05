NYT: КНДР способна за час выпустить по Сеулу 300 тыс. снарядов

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Даже хирургически точные превентивные удары США по объектам КНДР повлекут за собой неминуемую акцию возмездия, которая чревата беспрецедентными разрушениями, прежде всего Сеула с населением 10 млн человек.

КНДР со своей стороны Демилитаризованной зоны сосредоточила 8 тысяч артиллерийских орудий и ракетных установок, способных выпустить за один только час 300 тысяч боезарядов и нанести огромный урон, даже не прибегая к применению оружия массового уничтожения.

С таким предупреждением выступила в среду газета New York Times.

Наихудший сценарий

Издание напоминает, что на протяжении долгих лет Пентагон вынашивал планы различных сценариев применения военной силы против Пхеньяна, включая массированное вторжение войск и ограниченные превентивные удары. Эти сценарии отрабатываются в ходе ежегодных совместных военных учений с Республикой Кореей (РК). Однако даже ограниченные силовые меры в нынешней обстановке чреваты тем, что КНДР в ответ выпустит тысячи артиллерийских снарядов со своей стороны Демилитаризованной зоны. Газеты приводит мнение министра обороны США Джеймса Мэттиса, который на днях назвал такой вариант развития событий, "возможно, худшим типом боевых действия на памяти большинства народов" мира.

С точки зрения газеты, президенту США Дональду Трампу, несмотря на воинственную риторику и направление боевых кораблей, не удалось изменить динамику кризиса на Корейском полуострове. Трамп в последние недели существенно пошел на попятную и сделал акцент на санкциях и усилении давления на Китай с целью убедить его использовать влияние на Пхеньян. Издание также напоминает, что США, РК и Японии вряд ли удастся в оптимальные сроки уничтожить вооружение КНДР, дислоцированное в горных районах, под землей и на мобильных передвижных установках. По мнению экспертов на Западе, это значит, что у Пхеньяна будет не один час, а несколько дней для акции возмездия, предупреждает газета.

Она излагает мнение аналитиков о том, что КНДР в случае ограниченной атаки против нее воздержится от немедленного применения оружия массового уничтожения (ОМУ), чтобы не спровоцировать, например, США на ответное применение ядерного оружия. Эти аналитики исходят из понимания того, что для Ким Чен Ына первоочередной задачей является сохранение в целости действующего государственного устройства в стране. Поэтому он пойдет на применение ОМУ только в том случае, если сочтет неминуемым полномасштабное вторжение войск противника, ядерный удар или попытку его (лидера КНДР) физического устранения, поясняет издание.

300 тысяч снарядов в первый же час

NYT также обращает внимание на то, что Южная Корея, несмотря на более совершенное вооружение, имеет существенный географический недостаток: около половины ее населения проживает в пределах 80,5 км от Демилитаризованной зоны. "Налицо массовое сосредоточение самого важного для Южной Кореи - органов власти, бизнеса и огромного населения. И все это сконцентрировано в огромном мегаполисе, который начинается в 48,3 км и заканчивается в 112,7 км от границы. С точки зрения национальной безопасности, это безумие", - приводит издание слова профессора политологии Роберта Келли из Национального университета в Пусане (РК).

По оценке аналитиков, КНДР сосредоточила на своей стороне Демилитаризованной зоны не менее 8 тысяч артиллерийских орудий и ракетных установок, способных выпустить в сторону РК до 300 тысяч боезарядов за час. Это значит, что Пхеньян способен причинить огромный урон, даже не прибегая к применению ОМУ. При этом американцы полагают, что КНДР располагает более десятками ядерных зарядов, пригодных для установки на обычных ракетах, которые способны поражать цели на большей части территории Японии и РК.

Ким Чен Ын вполне может ограничиться ударом по военной базе Южной Кореи около Демилитаризованной зоны и затем сделать паузу. Однако большинство западных экспертов считают, что КНДР пойдет по пути стремительной эскалации действий и попытается причинить как можно больший урон, если США и РК будут готовиться к полномасштабному вторжению. "Северная Корея осознает, что это будет конец всем игрищам, и не сдастся без борьбы. Я полагаю, что это будет шквал [огня]", - предупреждает Джефф Хорнинг из американской научно-исследовательской организации RAND Corporation.

Миф о недальнобойности

Газета также развеивает миф о недостаточной дальности действия вооружений КНДР. Она располагает 170-мм пушками, 240-мм и 300-мм реактивными системами залпового огня, которые способны добивать до северных окраин Сеула и поражать цели дальше столицы РК. Пхеньян дислоцировал со своей стороны зоны порядка 1 тыс. единиц таких вооружений, спрятав их в пещерах, туннелях и бункерах. Военная наука диктует не задействовать такие огневые точки сразу, чтобы не раскрывать их место дислокации противнику.

Надежность таких вооружений - это другой вопрос. Как напоминает издание, в 2010 году КНДР выпустила около 170 снарядов по южнокорейскому острову, убив двух человек и ранив одного. Аналитики позднее заключили, что около 25% этих снарядов не разорвалось.

При этом специалисты исследовательского Института по вопросам безопасности и устойчивого развития Nutilus в штате Калифорния пришли в 2012 году к выводу, что на начальном этапе военных действий артиллерия КНДР способна уничтожить около 3 тысяч военнослужащих противника при ведении огня исключительно по военным целям. В случае удара по гражданским объектам, число потерь среди мирного населения может составить уже 30 тысяч человек в первые часы. В Nautilus полагают, что со своей стороны США и РК при таком сценарии смогут выводить из строя 1% всех орудий КНДР каждый час или более пятой части орудий каждые сутки.

Испытание ракеты

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечается, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Приказ о ее запуске руководитель КНДР Ким Чен Ын подписал 3 июля, он лично наблюдал за испытанием.

Между тем, как сообщило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 км, а не на заявленные 2801 км, и пролетела порядка 510 км, а не 933 км. По заключению ведомства, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод сделал и Пентагон.

Нынешняя администрация США во главе с Трампом ранее предупредила, что эра "стратегического терпения" по отношению к КНДР закончилась. В связи с этим Вашингтон начал активную международную кампанию с целью усиления давления на Северную Корею ради урегулирования проблемы разработки Пхеньяном ядерного и ракетного оружия. Особую роль в этих усилиях США стремятся отвести Китаю.