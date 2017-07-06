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Американский генерал: только "самоограничение" удерживает США от войны против КНДР

Международная панорама
6 июля, 1:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, июля. /ТАСС

Винсент Брукс заявил, что учебные стрельбы США и Республики Корея продемонстрировали, что страны готовы изменить свой выбор по приказу руководителей

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ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Только "самоограничение" удерживает Вашингтон и Сеул от войны против Пхеньяна. Как сообщила в среду газета Politico, об этом свидетельствует заявление для печати, сделанное командующим военным контингентом США в Республике Корея генералом Винсентом Бруксом.

"Самоограничение, представляющее собой сознательный выбор, - это все, что отделяет перемирие от войны, - заявил американский военачальник. - Как показывают наши стрельбы боевыми ракетами, мы в состоянии изменить свой выбор по приказу руководителей наших стран. Верить в обратное было бы серьезной ошибкой для кого угодно".

Одновременно с американским генералом распространил заявление и Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Свои пояснения по поводу упомянутых Бруксом стрельб дал и Пентагон. Как отметили в оборонном ведомстве США, на этих учениях, нацеленных на противодействие "дестабилизирующим и незаконным шагам Северной Кореи", применялись американские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS (Army Tactical Missile System) и южнокорейские Hyunmoo. Ракетные стрельбы проводились у восточного побережья Южной Кореи.

Ранее Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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