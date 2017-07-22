Спайсер чувствует облегчение после решения уйти с поста пресс-секретаря Белого дома

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, ранее в пятницу объявивший о своей отставке с этой должности, чувствует облегчение после принятия такого решения. Об этом он заявил интервью телекомпании ABC.

"Как вы думаете, как я себя чувствую? Я чувствую облечение", - сказал он. "С организационной точки зрения им [команде пресс-службы Белого дома] нужна перезагрузка", - сказал он о причине своего ухода с поста пресс-секретаря. Он также подтвердил, что президент Дональд Трамп просил его остаться.

Ранее американский лидер назначил новым директором по коммуникациям Белого дома финансиста Энтони Скарамуччи. Как сообщила ранее газета The New York Times (NYT), именно это стало причиной отставки Спайсера, так как формально Скарамуччи теперь приходится ему начальником.

Спайсер продолжит выполнять свои обязанности до конца августа, после этого его сменит его первый заместитель Сара Сандерс.