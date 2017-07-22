Трамп: покидающему пост пресс-секретаря Спайсеру сильно досталось от "лживых СМИ"

ТАСС, 22 июля. Президент США Дональд Трамп считает, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, объявивший ранее о своей отставке с этой должности, сильно натерпелся от "лживых СМИ".

"Шон Спайсер - замечательный человек, которому крепко досталось от лживых СМИ, но у него светлое будущее", - написал в пятницу американский лидер в своем Twitter.

Sean Spicer is a wonderful person who took tremendous abuse from the Fake News Media - but his future is bright! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2017 г.

Ранее американский лидер назначил новым директором по коммуникациям Белого дома финансиста Энтони Скарамуччи. Как сообщила газета The New York Times (NYT), именно это стало причиной отставки Спайсера, так как формально Скарамуччи теперь приходится ему начальником.

Спайсер продолжит выполнять свои обязанности до конца августа, после этого его сменит его первый заместитель Сара Сандерс. Трамп поблагодарил Спайсера за работу и пожелал ему удачи.