В Париже подтвердили проведение телефонной беседы лидеров "нормандской четверки" 24 июля

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) состоится 24 июля. Эти сроки подтвердили в субботу в Елисейском дворце после того, как ту же дату ранее озвучили в Москве.

Согласно обнародованному в субботу рабочему графику президента Франции Эмманюэля Макрона на предстоящую неделю, телефонная беседа лидеров "четверки" запланирована на понедельник, 24 июля, на 11:00 по парижскому времени (12:00 мск).

В пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил что переговоры глав РФ, Франции, ФРГ и Украины пройдут 24 июля.

После прошедших 7 июля на полях G20 в Гамбурге переговоров президентов РФ и США и состоявшихся там же контактов глав России, Германии и Франции стало известно о договоренности провести в ближайшее время телефонный разговор лидеров "нормандской четверки", после которого, возможно, последует и личная встреча руководителей России, Германии, Франции и Украины.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. В феврале 2015 года Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко провели 17-часовые переговоры в Минске, в результате которых были принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений - основа для мирного урегулирования в Донбассе.