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Новый директор по коммуникациям Белого дома решил удалить сообщения с критикой Трампа

Международная панорама
22 июля, 23:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июля. /ТАСС

В 2012 году Энтони Скарамуччи раскритиковал Дональда Трампа в Twitter, а Хиллари Клинтон в этом же году назвал "невероятно компетентной"

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Энтони Скарамуччи

Энтони Скарамуччи

© AP Photo/Richard Drew

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в субботу принял решение удалить все старые сообщения со своей страницы в Twitter, в том числе и те, в которых он критиковал президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в сети микроблогов.

"Полная прозрачность: я удаляю старые сообщения в Twitter. Прежние взгляды изменились и не должны отвлекать на себя внимание. Я выполняю поставленные президентом задачи, и это все, что имеет значение", - написал он.

В 2012 году Скарамуччи раскритиковал Трампа в Twitter, а его соперницу по президентской гонке, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в этом же году назвал "невероятно компетентной". Нынешний директор по коммуникациям в 2015 году продолжил критику в адрес нынешнего главы государства.

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Энтони Скарамуччи

Биография Энтони Скарамуччи

В беседе с журналистами в Белом доме в пятницу Скарамуччи рассказал, что президент "заводит разговор об этом каждые 15 секунд". "[Эти высказывания] одна из самых больших ошибок, которые я совершал, потому что был неопытным человеком в мире политики. Я поддерживал другого кандидата [от республиканцев на пост президента США], мне никогда не следовало бы говорить такое о нем [Трампе], - сказал он. - Господин президент, если вы слышите, я лично в 50-й раз извиняюсь за то, что сказал это".

Тем не менее сам Трамп в субботу написал в Twitter, что Скарамуччи хотел изначально выступить в его поддержку как будущего главы государства. "Справедливости ради Энтони Скарамуччи хотел поддержать меня первым до того, как начались республиканские праймериз, но не знал, что я баллотируюсь!" - написал глава вашингтонской администрации.

Кто такой Скарамуччи?

Скарамуччи летом 2016 года вошел в штаб Трампа и помогал ему привлекать средства на нужды его предвыборной кампании. До этого финансист поддерживал других республиканцев, претендовавших на президентское кресло, - сначала губернатора штата Висконсин Скотта Уокера, а затем экс-губернатора Флориды Джеба Буша. В январе текущего года СМИ сообщили, что Трамп намерен назначить Скарамуччи, работавшего в прошлом в инвестиционном банке Goldman Sachs, своим советником по взаимодействию между администрацией и бизнесом в аппарате Белого дома, однако этого так и не произошло.

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Скарамуччи принял участие во Всемирном экономическом форуме, который состоялся в швейцарском Давосе в январе. Он значился в списке выступающих как член переходной команды Трампа, который в то время еще не являлся президентом США.

Как сообщал ранее ТАСС из Давоса, на форуме Скарамуччи заявил, что антироссийские санкции, введенные администрацией Барака Обамы, как и ответные действия Москвы, были не самым лучшим решением, поэтому России и США следует сесть за стол переговоров, чтобы выработать альтернативу. Он отметил, что санкции имели обратный эффект и скорее сплотили народ РФ вокруг своего президента.

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Персоны
Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
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