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Глава МИД Венесуэлы обвинил оппозицию в намерении добиться обострения ситуации в стране

Международная панорама
25 июля, 0:35 UTC+3 ТАСС

Самуэль Монкада считает, что "экстремистски настроенные" социальные слои собираются помешать выборам в Конституционную ассамблею

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ТАСС, 25 июля. Венесуэльская оппозиция намерена еще больше обострить ситуацию в стране в ближайшее время. Такое мнение высказал в понедельник в эфире телеканала Telesur министр иностранных дел Боливарианской Республики Самуэль Монкада.

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Он считает, что "экстремистски настроенные" социальные слои таким образом собираются помешать выборам в Конституционную ассамблею (КА), намеченным на 30 июля.

"Я предупреждаю о волне насилия, которую с завтрашнего дня собираются организовать в стране", - сказал Монкада.

Оппозиция и ее сторонники ранее объявили о проведении 26 и 27 июля забастовки в знак протеста против действий правительства президента Николаса Мадуро и призвали все население принять в ней участие.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента, который контролирует оппозиция. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

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