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Кабмин ФРГ: лидеры "четверки" призвали прекратить нарушение режима перемирия на Украине

Международная панорама
25 июля, 0:39 дата обновления: 25 июля, 0:56 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 25, июля. /ТАСС

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер призвала принять необходимые меры для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Донбассе

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БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Противоборствующие стороны на Украине должны прекратить нарушение режима перемирия. Как сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, такое мнение лидеры "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) выразили в ходе телефонного разговора в понедельник.

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"Нужно прекратить нарушения режима прекращения огня", - приводится в сообщении позиция лидеров стран-участниц формата.

"Необходимо предпринять меры для того, чтобы избежать повреждений гражданской инфраструктуры, а также избежать гуманитарной катастрофы в Донбассе", - заявила Деммер. По ее словам, участники телефонного разговора "были едины во мнении, что вопросы политического, гуманитарного и экономического характера, а также аспекты безопасности "Минска", должны быть реализованы в полной мере".

Как говорится в сообщении, следует обеспечить безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ во все части Донбасса, включая те области украинско-российской границы, которые в настоящий момент не контролируются.

"Политические советники глав государств и правительств в ближайшем месяце встретятся еще раз. Главы государств и правительств договорились после этого продолжить обмен мнениями в ходе еще одного телефонного разговора", - сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

В понедельник состоялся телефонный разговор лидеров "нормандской четверки". По итогам двухчасовой беседы лидеры России, Германии, Франции и Украины условились провести встречу спецпредставителей, чтобы продолжить работу над дорожной картой выполнения минских договоренностей. Стороны обменялись мнениями и изложили свои позиции.

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