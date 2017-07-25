Белый дом: Трамп гордится Кушнером после его заявления об отсутствии связей с РФ

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ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп "очень гордится" своим старшим советником Джаредом Кушнером, который приходится ему зятем, и считает, что он "прекрасно сработал", выступив перед телекамерами на тему приписываемого ему и главе государства сговора с Россией. Об этом заявила в понедельник журналистам первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.
"Президент был очень горд Джаредом, который по собственной инициативе направился на [Капитолийский] холм и был абсолютно транспарентен по поводу всех контактов, которые он имел с теми или иными лицами", - сказала она.
По словам Сандерс, Кушнер "довел до сведения комитета [Сената] и остальных", что разбирательство вокруг приписываемых Трампу связей с Москвой является "вздором и охотой на ведьм".
Ранее Кушнер заявил, что ни он сам, ни другие представители окружения Трампа не вступали в сговор с Россией в рамках прошлогодней американской избирательной кампании. По словам советника президента, он был полностью транспарентен и предоставил всю запрошенную информацию в рамках идущего в США разбирательства утверждений о влиянии Москвы на американские выборы в минувшем году.
С точки зрения Кушнера, республиканец Трамп провел более удачную и "более умную избирательную кампанию" и потому разгромил своего соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Он также заверил общественность, что "намеки на обратное представляют собой насмешки над теми, кто за него голосовал".
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.