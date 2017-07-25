В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине

Почему НАТО "обеспокоено" морскими маневрами России и Китая на БалтикеАрмия и ОПК 25 июля, 10:16
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла на 19 тыс. гаСибирь 25 июля, 10:09
Глава испанской футбольной федерации Вильяр не собирается покидать свой пост после арестаСпорт 25 июля, 10:07
Банк "Югра" подал иск о признании решений ЦБ незаконнымиЭкономика и бизнес 25 июля, 10:04
Хоккеист "Ак Барса" Зарипов дисквалифицирован на два года за допингСпорт 25 июля, 10:02
В Госдепе допускают возможность поставок оружия УкраинеМеждународная панорама 25 июля, 9:45
Криштиану Роналду подтвердил, что останется в "Реале"Спорт 25 июля, 9:44
Источник: Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы AIBA по собственному желаниюСпорт 25 июля, 9:26
Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо ВуСпорт 25 июля, 9:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 июля. Вашингтон рассматривает вопрос о возможном направлении американского оружия Украине. Это подтвердил во вторник специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Би-би-си.
"Оборонительное оружие позволит Украине защитить себя", - сказал он. В то же время Волкер не стал утверждать, что Вашингтон пойдет на этот шаг. "Это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решения", - подчеркнул он, отвечая на вопросы по итогам своей поездки на Украину и посещения подконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Волкер также считает, что обеспечение мира в Донбассе потребует нового стратегического диалога с Россией.