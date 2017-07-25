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В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине

Международная панорама
25 июля, 9:45 UTC+3 ТАСС

Курт Волкер не стал утверждать, что США пойдут на этот шаг, поскольку "это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решения"

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Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер

© Ryan Kelly/Congressional Quarterly/Getty Images

ТАСС, 25 июля. Вашингтон рассматривает вопрос о возможном направлении американского оружия Украине. Это подтвердил во вторник специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Би-би-си.

"Оборонительное оружие позволит Украине защитить себя", - сказал он. В то же время Волкер не стал утверждать, что Вашингтон пойдет на этот шаг. "Это вопрос для дальнейшего обсуждения и принятия решения", - подчеркнул он, отвечая на вопросы по итогам своей поездки на Украину и посещения подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Волкер также считает, что обеспечение мира в Донбассе потребует нового стратегического диалога с Россией.

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