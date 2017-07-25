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В ПАСЕ осудили решение Белоруссии вынести смертный приговор по делу о "черных риелторах"

Международная панорама
25 июля, 12:39 UTC+3 ТАСС

Содокладчики ПАСЕ Ив Крюштен и Андреа Ригони призвали "белорусские власти присоединиться к европейской семье и в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь"

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ТАСС, 25 июля. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ив Крюштен и Андреа Ригони осудили решение белорусских властей приговорить к расстрелу двух фигурантов дела "черных риелторов". Об этом говорится в сообщении, опубликованном вечером в понедельник пресс-службой ассамблеи.

"Мы еще раз призываем белорусские власти присоединиться к европейской семье и в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь. Ничто в конституции или законодательстве Белоруссии не помешало бы президенту [Александру] Лукашенко или парламенту сделать этот шаг. Мораторий - это лишь вопрос политической воли", - отмечается в совместном заявлении докладчиков.

Могилевский областной суд в Белоруссии 21 июля вынес смертный приговор двум фигурантам так называемого дела "черных риелторов" об убийствах за недвижимость. К расстрелу приговорен главный фигурант дела Игорь Гершанков и соучастник Семен Бережной. Супруге Гершанкова Татьяне суд назначил 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а проходящему по делу Борису Колесникову - 22 года колонии строгого режима.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум - 80,5% принявших участие в голосовании граждан высказались за сохранение смертной казни. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ государства.

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