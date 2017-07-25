Глава ПНС Ливии и командующий армией договорились о перемирии и выборах

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар договорились об установлении режима прекращения огня, а также проведении выборов в стране при появлении соответствующей возможности. Об этом говорится в заявлении, которое приняли по итогам переговоров в Париже Сарадж и Хафтар. Они были приглашены во французскую столицу президентом республики Эмманюэлем Макроном.

"Обязуемся прекратить огонь и воздерживаться от применения силы в тех случаях, когда речь не идет об антитеррористической борьбе", - говорится в совместном заявлении. Кроме того, в нем отмечается, что "стороны обещали содействовать проведению президентских и парламентских выборов, как только это станет возможным". Участники переговоров признали, что "решение ливийского кризиса может быть обеспечено только политическим путем в рамках процесса национального примирения".

В документе также указывается, что "стороны будут вместе работать над дорожной картой для обеспечения безопасности и защиты ливийской территории от любых угроз". Сарадж и Хафтар также попросили Совет Безопасности ООН поддержать эту декларацию и выразили пожелание, чтобы спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саляма "провел консультации со всеми вовлеченными в конфликт сторонами".