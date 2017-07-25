CNN: США наметили новое испытание системы ПРО на 29 июля

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США планируют провести новое испытание американской системы противоракетной обороны (ПРО). Оно намечено на 29 июля на острове Кадьяк (штат Аляска), сообщила во вторник телекомпания CNN.

По ее сведениям, Береговая охрана США распространила ранее предупреждение экипажам судов, которые в упомянутое выше время планируют находиться в акватории близ Кадьяка. Испытания пройдут в период с 19:00 по 01:30 по местному времени (30 июля, 06:00 - 12:30 мск), резервные даты - 30 и 31 июля.

ВС США 11 июля провели испытание подвижного противоракетного комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), являющегося одним из элементов эшелонированной системы ПРО США. В рамках данного испытания над Тихим океаном севернее Гавайев с военно-транспортного самолета C-17 (Си-17) была запущена баллистическая ракета-мишень. Комплекс THAAD, находившийся на острове Кадьяк (штат Аляска), обнаружил и осуществил сопровождение цели, а также ее перехват. Агентство по ПРО министерства обороны США расценило испытание как успешное.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Батарею THAAD США размещают в Республике Корея. Как признал в мае 2015 года тогдашний помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз, Вашингтон изучает вариант "размещения подразделения THAAD на (Корейском) полуострове на постоянной основе". Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.