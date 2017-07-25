Госдеп: США не исключают возможности поставок оружия Украине

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. США пока не предоставили оборонительное оружие Украине, но и не исключают такой возможности. Об этом сообщила во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт в ответ на просьбу прокомментировать высказывания в интервью Би-би-си специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, подтвердившего, что Вашингтон рассматривает вопрос предоставления Украине американского оружия.

"Мы этого еще не делаем, - ответила она на вопрос, не осуществляются ли поставки оружия на Украину. - Хочу убрать слово "еще". США не предоставили оборонительного оружия Украине и мы не исключили такой возможности".

Комментируя ранее эту тему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые действия, провоцирующие напряженность на линии соприкосновения в Донбассе, будут отдалять урегулирование конфликта.