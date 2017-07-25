Госдеп: США не исключают возможности поставок оружия Украине

Исполком AIBA в Москве: Ву отказался уходить в отставку, несмотря на вотум недоверияСпорт 25 июля, 23:44
Хименес: футболисты АЕКа допустили только две значимые ошибки в матче с ЦСКАСпорт 25 июля, 23:24
Гончаренко: богатый опыт ЦСКА в Лиге чемпионов сказался в матче с АЕКомСпорт 25 июля, 22:48
Российские ватерполисты проиграли венграм в 1/4 финала чемпионата мираСпорт 25 июля, 22:40
Глава Испанской футбольной федерации Вильяр отстранен от своих обязанностей на годСпорт 25 июля, 22:38
Акинфеев прервал антирекордную серию в ЛЧ из 43 матчей подряд с пропущенными голамиСпорт 25 июля, 22:25
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионовСпорт 25 июля, 22:22
Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?Экономика и бизнес 25 июля, 22:12
Fox: вдова Фрэнка Синатры скончалась в возрасте 90 летОбщество 25 июля, 22:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. США пока не предоставили оборонительное оружие Украине, но и не исключают такой возможности. Об этом сообщила во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт в ответ на просьбу прокомментировать высказывания в интервью Би-би-си специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, подтвердившего, что Вашингтон рассматривает вопрос предоставления Украине американского оружия.
"Мы этого еще не делаем, - ответила она на вопрос, не осуществляются ли поставки оружия на Украину. - Хочу убрать слово "еще". США не предоставили оборонительного оружия Украине и мы не исключили такой возможности".
Комментируя ранее эту тему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые действия, провоцирующие напряженность на линии соприкосновения в Донбассе, будут отдалять урегулирование конфликта.