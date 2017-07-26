Тиллерсон считает необходимым участие "Талибана" в мирном процессе

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ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает необходимым участие представителей движения "Талибан"(запрещено в России) в поисках путей мирного урегулирования в Афганистане. Об этом заявила во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Госсекретарь хотел бы попытаться создать такую ситуацию, когда будет возможен мирный процесс в какой-то форме, - отметила она. - Это означает, что нужно будет сесть за стол переговоров и говорить с членами движения "Талибан", а также содействовать такого рода диалогу".
"Как и во многих других ситуациях во многих странах военный вариант решения или военная стратегия не обязательно обеспечат победу в этих странах и восстановят там мир. Это лишь один из факторов, а в долгосрочном плане необходимо усадить участников конфликта за стол переговоров с тем, чтобы они совместно определили свое будущее", - отметила Науэрт.