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Тиллерсон считает необходимым участие "Талибана" в мирном процессе

Международная панорама
26 июля, 0:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июля. /ТАСС

По словам начальника пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт, госсекретарь США хотел бы попытаться создать в Афганистане ситуацию, "когда будет возможен мирный процесс в какой-то форме"

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ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает необходимым участие представителей движения "Талибан"(запрещено в России)  в поисках путей мирного урегулирования в Афганистане. Об этом заявила во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Госсекретарь хотел бы попытаться создать такую ситуацию, когда будет возможен мирный процесс в какой-то форме, - отметила она. - Это означает, что нужно будет сесть за стол переговоров и говорить с членами движения "Талибан", а также содействовать такого рода диалогу".

"Как и во многих других ситуациях во многих странах военный вариант решения или военная стратегия не обязательно обеспечат победу в этих странах и восстановят там мир. Это лишь один из факторов, а в долгосрочном плане необходимо усадить участников конфликта за стол переговоров с тем, чтобы они совместно определили свое будущее", - отметила Науэрт.

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