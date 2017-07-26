Трамп выдвинул Уэсса Митчелла новым помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии

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ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии директора Центра анализа европейской политики Уэсса Митчелла. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.
Должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии является ключевой в американском внешнеполитическом ведомстве с точки зрения планирования политического курса в отношении России и Европы. Ранее этот пост в Госдепартаменте занимала Виктория Нуланд, которая покинула его в конце января 2017 года практически сразу после инаугурации Трампа.
Митчелл настаивает на приоритетной роли НАТО в обеспечении евроатлантической солидарности и считает, что важную роль в альянсе играют страны Восточной Европы. В 2012 году он работал в предвыборном штабе Митта Ромни, баллотировавшегося тогда в президенты США.