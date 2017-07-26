Globo: суд в Бразилии отказался разблокировать счета экс-президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июля. /ТАСС/. Судья Жоау Педру Жебран Нету отказался удовлетворить апелляцию экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который добивался отмены решения об аресте своих банковских счетов и другой собственности. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

По мнению судьи, арест имущества "призван гарантировать возмещение ущерба, который был причинен государству в результате совершенных преступлений", а потому должен оставаться в силе.

12 июля суд приговорил Лулу да Силву к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег по делу о трехуровневой квартире в городе Гуаружа. Бывшему президенту также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет. Лула да Силва обжаловал это вердикт. На время рассмотрения апелляции политик будет оставаться на свободе.

Кроме того, суд вынес решение о блокировке средств на банковских счетах Лулы да Силвы на общую сумму 606 тыс. реалов ($192 тыс. - прим. ТАСС). Кроме того, арест наложен на три квартиры, земельный участок и два автомобиля, принадлежащих экс-президенту. Как отмечалось в вердикте, политик может пользоваться этой собственностью, однако не имеет права продавать ее или дарить до вынесения решения судом второй инстанции. Затем к указанному имуществу были добавлены 9 млн реалов ($3,9 млн), которые причитаются Луле да Силве за счет отчислений в два частных пенсионных фонда.