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Globo: суд в Бразилии отказался разблокировать счета экс-президента

Международная панорама
26 июля, 5:13 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 26, июля. /ТАСС

По мнению судьи, арест должен оставаться в силе, так как призван гарантировать возмещение ущерба, который был причинен стране в результате совершенных да Силвой преступлений

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Лула да Силва

Лула да Силва

© EPA/FERNANDO BIZERRA JR

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июля. /ТАСС/. Судья Жоау Педру Жебран Нету отказался удовлетворить апелляцию экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который добивался отмены решения об аресте своих банковских счетов и другой собственности. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

По мнению судьи, арест имущества "призван гарантировать возмещение ущерба, который был причинен государству в результате совершенных преступлений", а потому должен оставаться в силе.

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12 июля суд приговорил Лулу да Силву к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег по делу о трехуровневой квартире в городе Гуаружа. Бывшему президенту также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет. Лула да Силва обжаловал это вердикт. На время рассмотрения апелляции политик будет оставаться на свободе.

Кроме того, суд вынес решение о блокировке средств на банковских счетах Лулы да Силвы на общую сумму 606 тыс. реалов ($192 тыс. - прим. ТАСС). Кроме того, арест наложен на три квартиры, земельный участок и два автомобиля, принадлежащих экс-президенту. Как отмечалось в вердикте, политик может пользоваться этой собственностью, однако не имеет права продавать ее или дарить до вынесения решения судом второй инстанции. Затем к указанному имуществу были добавлены 9 млн реалов ($3,9 млн), которые причитаются Луле да Силве за счет отчислений в два частных пенсионных фонда.

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Лула да Силва, Луис Инасиу
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