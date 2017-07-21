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Globo: экс-президент Бразилии обжаловал решение суда об аресте имущества

Международная панорама
21 июля, 1:59 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 21, июля. /ТАСС

Ранее бразильский суд арестовал банковские счета Луиса Инасиу Лулы да Силвы, три квартиры, земельный участок и два автомобиля

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Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва

© AP Photo/Andre Penner

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июля. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подал апелляцию на решение суда об аресте своих банковских счетов и другой собственности. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

19 июля стало известно, что бразильский суд арестовал имущество Лулы да Силвы, осужденного по делу о коррупции и отмывании денег. В частности, речь шла о блокировке средств на банковских счетах политика на общую сумму 606 тыс. реалов ($192 тыс.). Кроме того, арест наложен на три квартиры, земельный участок и два автомобиля, принадлежащих экс-президенту. Как отмечалось в вердикте, политик может пользоваться этой собственностью, однако не имеет права продавать ее или дарить до вынесения решения судом второй инстанции.

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В четверг к указанному имуществу суд добавил 9 млн реалов ($3,9 млн), которые причитаются Луле да Силве за счет отчислений в два частных пенсионных фонда. Адвокат бывшего главы государства Кристиану Занин Мартинс утверждает в тексте апелляции, что решение об аресте имущества незаконно даже в случае признания вины подсудимого во всех инстанциях. По утверждению защиты, законность происхождения заблокированных банковских и пенсионных средств, а также недвижимости и автомобилей не ставится под сомнение стороной обвинения, а потому их отчуждение не может быть увязано с вердиктом.

12 июля бразильский судья Сержиу Моро приговорил Лулу да Силву к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег по делу о трехуровневой квартире в курортном городе Гуаружа. Бывшему президенту также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет.

Этот вердикт не означает, что Лула да Силва будет заключен под стражу в ближайшее время. Согласно бразильскому законодательству, подсудимый при подаче апелляции может оставаться на свободе, пока обвинительный приговор не будет подтвержден судом второй инстанции. В случае экс-президента речь пока идет лишь о решении суда первой инстанции. Рассмотрение апелляции может занять несколько месяцев.

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Лула да Силва, Луис Инасиу
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