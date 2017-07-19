Globo: суд арестовал имущество экс-президента Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июля. /ТАСС/. Бразильский суд наложил арест на банковские счета и другую собственность бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, осужденного по делу о коррупции и отмывании денег. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.

По его данным, речь идет о блокировке средств на банковских счетах Лулы да Силвы на общую сумму 606 тыс. реалов ($192 тыс. - прим. ТАСС). Кроме того, арест наложен на три квартиры, земельный участок и два автомобиля, принадлежащих экс-президенту. Как отмечается в судебном решении, политик может пользоваться этой собственностью, однако не имеет права продавать ее или дарить до вынесения решения судом второй инстанции.

12 июля бразильский судья Сержиу Моро приговорил Лулу да Силву к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег. Бывшему президенту также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет.

Этот вердикт не означает, что Лула да Силва будет заключен под стражу в ближайшее время. Согласно бразильскому законодательству, подсудимый в случае подачи апелляции может оставаться на свободе, пока обвинительный приговор не будет подтвержден судом второй инстанции. В случае экс-президента речь пока идет лишь о решении первой инстанции. Рассмотрение апелляции может занять несколько месяцев.