Роухани потребовал от США воздержаться от враждебных действий в Персидском заливе

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ТАСС, 26 июля. Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на инцидент с кораблем ВМС США в Персидском заливе потребовал от Вашингтона отказаться от агрессивной политики для сохранения безопасности международного судоходства в регионе.
Слова иранского президента приводит в среду агентство Fars.
"Если американцы хотят, чтобы этот регион был более стабильным, а ключевые водные артерии безопасными для мира, они должны прекратить эти [враждебные] действия", - сказал он.
Роухани подчеркнул, что США на протяжении 40 лет оказывали давление, бойкотировали, устраивали провокации в отношении Ирана, а также мобилизовали некоторые страны региона против республики, но потерпели поражение.
25 июля в международных водах в северной части Персидского залива произошел инцидент с участием корабля ВМС США и патрульного катера подразделений Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана). По версии иранских военных, американский боевой корабль произвел два выстрела в воздух в сторону иранского судна, с "целью провокации и устрашения". В США утверждают, что экипаж иранского корабля нарушил Международные правила предупреждения столкновений судов в море, когда во вторник пошел на опасное сближение с кораблем ВМС США в Персидском заливе.
Аналогичный инцидент произошел 8 января. Тогда американский ракетный эсминец Mahan открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, которые приблизились к нему в Ормузском проливе.