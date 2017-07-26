Эксперт: Захарченко констатировал, что никакой Малороссии не будет

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Создания государства Малороссия ожидать не стоит. Таким образом директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал ТАСС заявление главы провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Ранее 26 июля руководитель ДНР отметил, что идея о создании Малороссии вызвала "неоднозначные отклики" в обществе и "никаких окончательных решений не принято".
"Сегодняшнее заявление Захарченко показывает, что никакой Малороссии не будет. Впрочем, как и прежней Украины. Нужна дискуссия о том, какая может быть переучрежденная страна и структура власти внутри нее, а также, как будут строиться отношения Киева и Донбасса, Киева и других регионов страны".
По словам Чеснакова, минские соглашения заключались не для того, "чтобы все вернуть в домайданную ситуацию, а для того, чтобы зафиксировать новые реалии".
"Единая страна не может быть унитарной, моноязычной и монокультурной. К этому заявлению стоит прислушаться", - резюмировал эксперт.