Белый дом ожидает, что законопроект о санкциях против РФ, Ирана и КНДР будет доработан

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не полностью поддерживает законопроект, ужесточающий санкции против России, Ирана и КНДР, и ожидает окончательного варианта документа, который, вероятно, будет доработан. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

"Он не полностью поддерживает документ в нынешнем виде. Есть вероятность, что будут внесены изменения. Мы посмотрим, как он будет выглядеть до того, как примем окончательное решение", - сказала она, обратив внимание на то, что ранее в Сенате высказали намерения внести коррективы в законопроект.

"Могу вам сказать, что Белый дом, президент, да и вся администрация, как мы уже множество раз говорили, решительно поддерживаем санкции против России, Ирана и Северной Кореи", - добавила Сандерс.

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса, ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа.

В среду председатель комитета по иностранным делам Сената Боб Коркер заявил, что Сенат Конгресса США хотел бы внести определенные изменения в законопроект, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.