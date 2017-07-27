Официальные лица Украины проигнорировали торжества по случаю Дня крещения Руси в Киеве

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Представители официальной власти Украины проигнорировали торжества по случаю Дня крещения Руси, которые проходят в четверг в украинской столице. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, на Владимирской горке, где собрались десятки тысяч верующих, нет никого из руководителей страны, хотя организаторы мероприятий приглашали их.

Лидер партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко перед началом молебна на Владимирской горке сказал журналистам, что в День крещения Руси украинцы будут молиться за мир. "День крещения Руси - это очень большой праздник для нашей страны. И молитва всех людей здесь будет о мире в стране", - отметил он. По словам лидера оппозиционеров, в этом году на торжествах по случаю крещения Руси собралось больше людей, чем в минувшем году. "Мероприятия очень значительные: мало официоза, много людей". - добавил он.

Кроме Юрия Бойко среди верующих на Владимирской горке нет представителей официальной власти, хотя организаторы мероприятия приглашали их.

В 13-00 на Владимирской горке начался молебен, после чего десятки тысяч верующих крестным ходом пройдут от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры, где предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий в сослужении архиереев и представителей поместных церквей совершит всенощное бдение.

По случаю Дня крещения Руси в Киев были доставлены пять икон Пресвятой Богородицы - "Почаевская", "Святогорская", "Зимненская", "Касперовская", "Ахтырская". А в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры верующие смогут поклониться и приложиться к 11 чудотворным иконам.

В связи с проведением крестного хода в Киеве усилены меры безопасности. С утра правопорядок в столице обеспечивают более четырех тысяч сотрудников полиции и Национальной гвардии.