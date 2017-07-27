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Евродепутат предлагает предоставить Саакашвили статус негражданина Латвии

Международная панорама
27 июля, 15:12 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Экс-президент Грузии мог бы направить свою энергию на борьбу за права этой категории жителей Латвии, считает парламентарий

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РИГА, 27 июля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Андрей Мамыкин предлагает предоставить экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили статус негражданина этой балтийской республики.

Об этом сам европарламентарий сообщил в четверг корреспонденту ТАСС.

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По его словам, Саакашвили подпадает под действие латвийского закона, на основании которого порядка 800 тыс. жителей после отделения республики от СССР получили статус так называемого негражданина. "Саакашвили лишили как гражданства Грузии, так и гражданства Украины. Получается, что единственный статус, который у Саакашвили есть - это "бывший гражданин СССР", а значит он может теоретически претендовать на статус негражданина Латвии. Во всяком случае я как депутат ЕП от Латвии ему всячески посодействую в этом", - указал он.

По мнению парламентария, Саакашвили в статусе негражданина Латвии мог бы направить свою энергию на борьбу за права этой категории жителей республики. "У него неуемная энергия и подкупающая аудиторию экспрессия. Он умеет закупать танки с тепловизорами, он отучил дорожную полицию брать взятки, построил новый мост и концертный зал в Тбилиси. Все эти навыки, а также знание толка в галстуках наверняка заставят политический истеблишмент Латвии навсегда отказаться от позорного статуса негражданина и присудить всем негражданам автоматически латвийское гражданство", - считает он.

Гражданство Саакашвили

Государственная миграционная служба Украины в среду сообщила, что Саакашвили лишен гражданства по указу президента Петра Порошенко.

Саакашвили получил гражданство Украины 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации, а спустя полгода ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства.

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004-2013 годах. Он покинул страну в ноябре 2013 года, за несколько дней до истечения его президентских полномочий и до инаугурации нового главы государства Георгия Маргвелашвили. После предоставления ему гражданства Украины он был лишен гражданства Грузии.

Проблема неграждан

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычными являются около 40%. При этом около 250 тыс. жителей являются негражданами, им выдан специальный "фиолетовый" паспорт, подтверждающий этот статус. Этот документ дает им право жить в Латвии и путешествовать по Евросоюзу.

С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году неграждане были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Кроме того, неграждане лишены ряда социальных и экономических прав.

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Лишение Саакашвили гражданства Украины
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