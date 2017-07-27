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Кабмин ФРГ: санкции США грозят затронуть любой европейско-российский проект в энергосфере

Международная панорама
27 июля, 20:49 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, июля. /ТАСС

Координатор кабмина ФРГ Гернот Эрлер считает, что ограничительные меры могут, в частности, затронуть ремонтные работы на трубопроводах, от которых зависит снабжение ЕС энергоресурсами

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БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Новые американские санкции против РФ грозят затронуть любой проект в энергетической сфере между ЕС и Россией, они не согласованы с Брюсселем. Об этом заявил координатор кабмина ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству Гернот Эрлер в опубликованном в четверг интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

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"В тексте закона напрямую говорится об отказе от проекта "Северный поток-2", но в действительности санкции могут затронуть любую европейско-российскую кооперацию в области энергоснабжения, вплоть до ремонтных работ на трубопроводах, от которых зависит снабжение ЕС энергоресурсами", - сказал Эрлер. По его мнению, для Вашингтона приоритетом является экспорт собственных энергоресурсов и создание рабочих мест в США.

Политик выразил обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты не согласовали свои действия с партнерами в Европе. "До сих пор реакция Запада на политику РФ в отношении Украины тесно согласовывалась между Вашингтоном и Брюсселем, сейчас же американская политика уходит в сторону от этого партнерства и координации", - считает Эрлер. "Теперь будет сложно разумно координировать будущую санкционную политику, однако это следует попытаться сделать", - добавил он.

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса. Ожидается, что верхняя палата Конгресса также примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии.

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