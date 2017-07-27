Саакашвили в Нью-Йорке разрабатывает план по возвращению на Украину

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили в настоящее время находится в Нью-Йорке в гостях у своего дяди и двоюродных братьев. Об этом сообщила в четверг его пресс-секретарь Зои Рейнер.

"Он [Саакашвили] - в Нью-Йорке. Приехал к дяде и кузинам, которые уже 40 лет живут в США", - отметила она в комментарии изданию "Украинская правда".

По словам Рейнер, сейчас "он изучает законные способы вернуться на Украину". Другие детали его поездки в США она не сообщила.

Ранее в четверг в окружении экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской облгосадминистрации сообщили корреспонденту ТАСС, что не в курсе, когда именно он вернется на Украину. Не знают точных сроков и в секретариате его партии "Рух новых сил".