СМИ: Саакашвили заявил, что в хочет в ближайшее время в корне изменить ситуацию на Украине

ТБИЛИСИ, 27 июля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не намерен исчезать из политической жизни Украины после лишения его гражданства этой страны.

Об этом Саакашвили, находящийся сейчас в США, заявил в четверг в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

По его словам, "правящие на Украине олигархи в лице [президента страны Петра] Порошенко, [Рината] Ахметова, [Арсена] Авакова хорошо понимают, что Саакашвили является их главной проблемой". "Для этих олигархов я стал смертельной опасностью, с которой они будут бороться до конца. Но чем больше они будут бороться, тем сильнее мы станем", - сказал Саакашвили, отметив, что не менял своих планов и "намерен в ближайшее время в корне изменить ситуацию на Украине".

Он заявил, что ни на минуту не прекращает политическую активность. "В ближайшее время я создам ситуацию для того, чтобы активно быть на месте. На Украине осталась очень сильная организация ["Рух новых сил"]. Это 100 тысяч активистов, штабы в 26 регионах, большая сеть молодых людей и бизнесменов". "С этими людьми мы собираемся сменить власть в Украине", - заявил Саакашвили.

26 июля президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Комиссия поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство.

Саакашвили получил гражданство Украины указом президента 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полтора года он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию.