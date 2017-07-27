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Саакашвили указал ложные сведения в заявлении на гражданство Украины

Международная панорама
27 июля, 21:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июля. /ТАСС
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КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили указал недостоверные сведения в анкете на получение гражданства Украины.

Копию документа опубликовал в четверг постпред Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

Заявление содержит пункт "под судом и следствием на территории иностранных государств не нахожусь", под которым стоит подпись Саакашвили. Там же значится, что в случае указания ложных данных он будет лишен гражданства.

"Саакашвили сам подписался под тем, что осознает возможность утраты гражданства из-за предоставления ложных сведений в соответствии с законом Украины о гражданстве", - отметил Арьев в комментарии, опубликованном вместе с копией документа.

Главная прокуратура Грузии в 2014 году предъявила Саакашвили обвинения в организации расправы над участниками мирного митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Ему также инкриминировалась организация вооруженного нападения на депутата, растрата госсредств в 2009-2012 годах и др. В 2015 году грузинская прокуратура обратилась к украинским коллегам с ходатайством об экстрадиции Саакашвили, однако Киев ответил на запрос отказом.

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26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство.

Саакашвили получил гражданство Украины указом президента 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полтора года он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию.

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Темы
Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
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