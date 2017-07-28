Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН примет нового постпреда РФ Небензю 28 июля

Международная панорама
28 июля, 1:33 UTC+3 ООН ООН 28, июля. /ТАСС

Встреча состоится в первой половине дня и будет открыта для прессы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет нового постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензю в пятницу, 28 июля. Как сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, в ходе первой встречи российский дипломат передаст Гутерришу копии верительных грамот.

Смотрите также
Василий Небензя

Новый постпред РФ в ООН Василий Небензя

По словам Хака, встреча состоится в первой половине дня и будет открыта для прессы. "Расписание [генсека] на завтра еще составляется, но она, вероятно, состоится около 10 утра [по нью-йоркскому времени, 17:00 мск]", - сказал собеседник агентства. Как пояснил Хак, это будет протокольная встреча, однако он добавил, что, "так как это российский посол, им будет о чем поговорить".

В четверг на сайте Кремля был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о назначении Василия Небензи постоянным представителем России при ООН. Другим указом глава государства освободил Небензю от занимаемой ранее должности заместителя министра иностранных дел.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гутерриш, Антониу Небензя, Василий Алексеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России
2
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
5
Качиньский назвал позицию РФ по памятникам Красной армии в Польше "торжеством лицемерия"
6
Мощи Николая Чудотворца доставят из Петербурга обратно в Италию
7
Корабль "Союз МС-05" с экипажем новой экспедиции отправится на МКС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама