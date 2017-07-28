Генсек ООН примет нового постпреда РФ Небензю 28 июля

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ООН, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет нового постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензю в пятницу, 28 июля. Как сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, в ходе первой встречи российский дипломат передаст Гутерришу копии верительных грамот.
По словам Хака, встреча состоится в первой половине дня и будет открыта для прессы. "Расписание [генсека] на завтра еще составляется, но она, вероятно, состоится около 10 утра [по нью-йоркскому времени, 17:00 мск]", - сказал собеседник агентства. Как пояснил Хак, это будет протокольная встреча, однако он добавил, что, "так как это российский посол, им будет о чем поговорить".
В четверг на сайте Кремля был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о назначении Василия Небензи постоянным представителем России при ООН. Другим указом глава государства освободил Небензю от занимаемой ранее должности заместителя министра иностранных дел.