Генсек ООН примет нового постпреда РФ Небензю 28 июля

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет нового постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензю в пятницу, 28 июля. Как сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, в ходе первой встречи российский дипломат передаст Гутерришу копии верительных грамот.

По словам Хака, встреча состоится в первой половине дня и будет открыта для прессы. "Расписание [генсека] на завтра еще составляется, но она, вероятно, состоится около 10 утра [по нью-йоркскому времени, 17:00 мск]", - сказал собеседник агентства. Как пояснил Хак, это будет протокольная встреча, однако он добавил, что, "так как это российский посол, им будет о чем поговорить".

В четверг на сайте Кремля был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о назначении Василия Небензи постоянным представителем России при ООН. Другим указом глава государства освободил Небензю от занимаемой ранее должности заместителя министра иностранных дел.