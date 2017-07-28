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Сенат США проголосовал против отмены Obamacare

Международная панорама
28 июля, 9:16 UTC+3 ТАСС

Программу медицинского страхования поддержал 51 сенатор

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Cliff Owen

ТАСС, 28 июля. Сенат Конгресса США в пятницу не смог принять решение об отмене ряда ключевых положений программы медицинского страхования, разработанной предыдущей администрацией Барака Обамы и получившей неофициальное название Obamacare.

В ходе голосования 49 сенаторов проголосовали за их отмену и 51 против.

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