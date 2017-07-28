Сенат США проголосовал против отмены Obamacare

ТАСС, 28 июля. Сенат Конгресса США в пятницу не смог принять решение об отмене ряда ключевых положений программы медицинского страхования, разработанной предыдущей администрацией Барака Обамы и получившей неофициальное название Obamacare.

В ходе голосования 49 сенаторов проголосовали за их отмену и 51 против.