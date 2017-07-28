Верховный суд Пакистана признал премьер-министра Шарифа не соответствующим должности

ИСЛАМАБАД, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Евкин/. Коллегия из трех судей Верховного суда Пакистана признала премьер-министра этой исламской республики Наваза Шарифа не соответствующим занимаемой должности. Об этом говорится в вердикте, оглашенном в зале суда судьей Эджазом Афзалом Ханом.

По словам судьи, основанием для дисквалификации премьера явилось то, что он был "нечестен перед парламентом" (в ходе выступления перед законодателями по вопросу "панамского досье" в мае 2016 года - прим. ТАСС). Суд инициировал расследование в связи с публикацией в апреле 2016 года документов одной из панамских юридических фирм. Из них следовало, что два сына Шарифа и его дочь тайно владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями, зарегистрированными на британских Виргинских Островах.

В апреле специальная комиссия Верховного суда, созданная для разбирательства по "панамскому делу", не стала отстранять премьера от должности, признав недостаточность доказательств его причастности к коррупционным схемам. Для сбора дополнительных доказательств и была создана объединенная следственная группа, в которую вошли высокопоставленные чиновники Национального антикоррупционного бюро, Федерального агентства расследований, Комиссии по ценным бумагам, Национального банка, Объединенного разведывательного управления и Военной разведки штаба сухопутных войск.

Теперь материалы, собранные для Верховного суда объединенной следственной группой по "панамскому делу", в течение шести недель будут направлены в антикоррупционный суд. Он начнет отдельные производства в отношении премьера, его дочери Марьям, сыновей Хассана и Хуссейна и бывшего зятя Мухаммада Сафдара, решения по ним будут объявлены в течение 30 дней.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал в апреле 2016 года выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров.

Отчеты, которым было дано название "Панамские документы", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорных зонах. Как следовало из документов, к офшорным схемам были причастны в том числе некоторые близкие родственники и доверенные лица премьер-министра Наваза Шарифа.