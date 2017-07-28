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Генсек ООН распорядился о разработке плана в поддержку мирного урегулирования в Ливии

Международная панорама
28 июля, 23:22 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Новый спецпредставитель ООН Гасан Салям проведет "интенсивные консультации с ливийскими игроками"

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ООН, 28 июля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил своему новому специальному представителю в Ливии Гасану Саляму разработать "всеобъемлющий план" в поддержку политического урегулирования ливийского кризиса. Об этом сообщила в пятницу канцелярия административного главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь попросил Саляма провести широкие консультации и разработать всеобъемлющий подход и план ООН в поддержку инклюзивного политического урегулирования кризиса в стране в рамках ливийского политического соглашения", - говорится в коммюнике. В нем отмечается, что в ближайшие дни Саляма примет участие в совещаниях в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, после чего отправится в Ливию, чтобы "провести интенсивные консультации с ливийскими игроками".

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Спецпредставитель ООН, который в пятницу провел встречу с генсеком, поблагодарил его и Совет Безопасности за доверие, а также заявил, что преисполнен решимости помочь ливийцам "добиться мира, стабильности и национального единства". Он сообщил, что собирается работать со всеми сторонами в Ливии, соседними государствами, а также региональными и международными игроками и организациями, добиваясь урегулирования кризиса в североафриканской стране.

25 июля глава признанного ООН Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар договорились об установлении режима прекращения огня, а также проведении выборов при появлении соответствующей возможности. Сарадж и Хафтар были приглашены во французскую столицу президентом республики Эмманюэлем Макроном.

Ливанец Гасан Саламе был назначен спецпредставителем генсека ООН в Ливии в июне этого года, сменив на этом посту немецкого дипломата Мартина Коблера, проработавшего в африканской стране с 1 ноября 2015 года.

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