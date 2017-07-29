Трамп заявил, что ракетные запуски Пхеньяна не направлены на защиту КНДР

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп осудил новый ракетный запуск КНДР, который был осуществлен ранее в пятницу, и заявил, что такие действия Пхеньяна не гарантируют ему безопасность, а имеют обратный эффект. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.

"Соединенные Штаты осуждают это испытание и отвергают утверждения правительства [КНДР], что эти тесты и это оружие помогают обеспечить безопасность Северной Кореи. Они имеют обратный эффект", - отмечается в документе. "США будут принимать все возможные меры для обеспечения безопасности США и защиты наших союзников в регионе", - отмечается в нем.

В пятницу стало известно, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд обсудил по телефону со своим южнокорейским коллегой Ли Сун Чжином варианты военного реагирования на ракетный запуск КНДР. В разговоре также принял участие глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис.

Ранее в пятницу Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. Она летела 45 минут и упала в Японском море. За это время ракета преодолела 1 тыс. км и поднялась на высоту 3,7 тыс. км.