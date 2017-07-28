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США и Южная Корея обсудили "военный ответ" на пуск ракеты КНДР

Международная панорама
28 июля, 22:14 дата обновления: 28 июля, 22:42 UTC+3 ТАСС

Ранее Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо

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ВАШИНГТОН, 28 июля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд обсудил в пятницу по телефон со своим южнокорейским коллегой Ли Сун Чжином последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, произведенный КНДР. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Данфорда капитан 1-го ранга ВМС США Грегори Хикс.

В разговоре также принял участие глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис. "В ходе разговора Данфорд и Харрис заявили о нерушимой приверженности альянсу США и Республики Корея", - отметил Хикс. По его словам, собеседники "обсудили варианты военного реагирования".

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Ранее в пятницу Пхеньян осуществил запуск ракеты из северной провинции Чагандо. Она летела 45 минут и упала в Японском море. За это время ракета преодолела 1 тыс. км и поднялась на высоту 3,7 тыс. км.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония заявила жесткий протест КНДР в связи с очередным запуском ракеты, поскольку эти действия противоречат резолюциям Совбеза ООН.

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