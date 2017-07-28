Пентагон: запущенная КНДР ракета была межконтинентальной

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ВАШИНГТОН, 28 июля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. КНДР в пятницу произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, она пролетела 1 тыс. км, упав потом в Японском море. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении официального представителя министерства обороны США капитана первого ранга Джеффа Дэвиса.
"Минобороны США засекло и отследило произведенный Северной Кореей единичный ракетный запуск сегодня [в пятницу] примерно в 10:41 по времени Восточного побережья США (17:41 мск). По нашим оценкам, это была межконтинентальная баллистическая ракета, как и ожидалось", - сказал Дэвис.
По его словам, она "пролетела 1000 км перед тем, как упасть в Японском море".
На данный момент США и их союзники работают над более детальными оценками. В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки в свою очередь сообщили, что запуск не представлял угрозы для североамериканского континента.
"Наша приверженность обороне наших союзников, включая Республику Корея и Японию, перед лицом этих угроз остается нерушимой. Мы готовы защитить себя и своих союзников от любой атаки или провокации", - резюмировал Дэвис.