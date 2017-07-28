Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон: запущенная КНДР ракета была межконтинентальной

Международная панорама
28 июля, 21:25 UTC+3 /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По словам официального представителя министерства обороны США Джеффа Дэвиса, она "пролетела 1000 км перед тем, как упасть в Японском море"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 июля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. КНДР в пятницу произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, она пролетела 1 тыс. км, упав потом в Японском море. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении официального представителя министерства обороны США капитана первого ранга Джеффа Дэвиса.

Смотрите также
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

Ракетная программа КНДР. Досье

"Минобороны США засекло и отследило произведенный Северной Кореей единичный ракетный запуск сегодня [в пятницу] примерно в 10:41 по времени Восточного побережья США (17:41 мск). По нашим оценкам, это была межконтинентальная баллистическая ракета, как и ожидалось", - сказал Дэвис.

По его словам, она "пролетела 1000 км перед тем, как упасть в Японском море".

На данный момент США и их союзники работают над более детальными оценками. В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки в свою очередь сообщили, что запуск не представлял угрозы для североамериканского континента.

"Наша приверженность обороне наших союзников, включая Республику Корея и Японию, перед лицом этих угроз остается нерушимой. Мы готовы защитить себя и своих союзников от любой атаки или провокации", - резюмировал Дэвис.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в Хельсинки
2
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
3
США отказались говорить, сколько человек работает в составе американской дипмиссии в РФ
4
Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США
5
Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
КНДР произвела пуск баллистической ракеты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама