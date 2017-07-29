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МИД Японии: ранее запущенная КНДР ракета работала на жидком топливе

Международная панорама
29 июля, 11:56 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, июля. /ТАСС

В ведомстве предполагают, что "ракета была того же типа, что и запущенная 4 июля"

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© EPA/KCNA

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Япония считает, что запущенная в пятницу в КНДР межконтинентальная баллистическая ракета была на жидком топливе и относилась к тому же типу, что и испытанная 4 июля. Об этом в субботу заявил журналистам глава МИД Фумио Кисида, по совместительству занимающий пост министра обороны после ухода в отставку Томоми Инады.

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"Поскольку при старте пламя от двигателя было прямым, мы можем подтвердить, что она была на жидком топливе. Также мы полагаем, что эта ракета была того же типа, что и запущенная 4 июля", - сказал он.

Весной этого года КНДР проводила испытания баллистических ракет средней дальности на твердом топливе. Военные эксперты из Южной Кореи и Японии полагают, что одной из основных задач для ракетной программы КНДР сейчас является именно создание твердотопливного двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты, которым Пхеньян пока не обладает. Использование твердого существенно повышает возможности КНДР по скрытной подготовке к использованию таких систем.

В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14".

Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

Между тем, по данным Минобороны РФ, северокорейская ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.

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