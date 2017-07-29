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Еврокомиссия запустила расследование против Польши из-за судебной реформы

Международная панорама
29 июля, 15:49 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 29, июля. /ТАСС

ЕК отправила властям Польши официальное уведомление, на которое они должны ответить в течение месяца

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БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) запустила расследование против Польши из-за нового закона о судебной системе. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия запустила процедуру против Польши, отправив властям страны официальное уведомление. У властей Польши есть один месяц, чтобы ответить на письмо", - говорится в сообщении ЕК.

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При этом, как пояснили ТАСС в Еврокомиссии, решение о запуске процедуры было принято еще в среду, 26 июля.

"Еврокомиссия решила запустить процедуру в отношении Польши, рекомендовав разрешить все проблемы в течение одного месяца, - сказал на пресс-конференции в среду первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс. - Мы будем терпеливо ждать ответа и на его основе примем решение по следующим шагам. Надеюсь, что на этот раз ответ будет конструктивным и направлен на диалог".

19 июля Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия обеспокоена новыми законопроектами в Польше, которые ставят под угрозу независимость судов, и может начать соответствующее расследование.

Одобрение реформы на прошлой неделе в Сейме (нижней палате парламента) и Сенате (верхней палате) спровоцировало многотысячные акции протеста. В июле на улицы крупных польских городов вышли более 100 тысяч человек. Манифестанты считают, что правящая партия стремится взять Верховный суд и всю судебную систему страны под свой контроль. Путем к диктатуре реформу назвали сразу три бывших президента республики - Лех Валенса, Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский.

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на пакет документов о судебной реформе, утвержденный до этого в обеих палатах парламента. Дуда сообщил, что намерен разрабатывать собственный план реформы судебной системы. Этот шаг главы государства вызвал волну критики со стороны представителей правящей партии "Закон и справедливость", выходцем из которой он является.

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Персоны
Дуда, Анджей Тиммерманс, Франс
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