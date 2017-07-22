Орбан поддержал Польшу, которой ЕС угрожает санкциями из-за реформы Конституционного суда

БУХАРЕСТ, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в субботу в румынском городе Бэиле Тушнад, заявил, что Будапешт выступит в защиту Польши, которой Евросоюз угрожает санкциями из-за проводимой реформы Конституционного суда. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Инквизиторское наступление против Польши не пройдет, потому что Венгрия использует все инструменты Евросоюза, чтобы продемонстрировать свою солидарность с поляками", - заявил он.

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" (ЗиС) после прихода к власти в 2015 году решила изменить закон о Конституционном суде (КС), что вызвало критику со стороны как оппозиции, так и международных организаций. Новый закон привел к частичной блокаде работы КС.

В результате в январе прошлого года Еврокомиссия запустила в отношении Польши процедуру оценки соблюдения норм правового государства и верховенства закона. Варшаву упрекают в несоблюдении решений КС, что ведет к разрушению демократических ценностей.

Орбан принимает участие в работе 28-го летнего университета в Бэиле Тушнад, который организован Фондом для меньшинств (Pro Minoritate) из Будапешта и Советом венгерской молодежи из Румынии.