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Орбан поддержал Польшу, которой ЕС угрожает санкциями из-за реформы Конституционного суда

Международная панорама
22 июля, 16:33 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 22, июля. /ТАСС

Премьер Венгрии назвал действия Евросоюза "инквизиторским наступлением"

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БУХАРЕСТ, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в субботу в румынском городе Бэиле Тушнад, заявил, что Будапешт выступит в защиту Польши, которой Евросоюз угрожает санкциями из-за проводимой реформы Конституционного суда. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Инквизиторское наступление против Польши не пройдет, потому что Венгрия использует все инструменты Евросоюза, чтобы продемонстрировать свою солидарность с поляками", - заявил он.

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" (ЗиС) после прихода к власти в 2015 году решила изменить закон о Конституционном суде (КС), что вызвало критику со стороны как оппозиции, так и международных организаций. Новый закон привел к частичной блокаде работы КС.

В результате в январе прошлого года Еврокомиссия запустила в отношении Польши процедуру оценки соблюдения норм правового государства и верховенства закона. Варшаву упрекают в несоблюдении решений КС, что ведет к разрушению демократических ценностей.

Орбан принимает участие в работе 28-го летнего университета в Бэиле Тушнад, который организован Фондом для меньшинств (Pro Minoritate) из Будапешта и Советом венгерской молодежи из Румынии.

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Орбан, Виктор
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