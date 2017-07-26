ЕК примет санкции против Польши, если она одобрит законы по судебной системе

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БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия готова будет принять санкции против Польши, если власти этой страны одобрят новые законы по судебной системе. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс.
"Если они будут приняты, то у нас не останется другого выбора, кроме как запустить процедуру по статье 7 (Лиссабонского соглашения о Европейском союзе - прим. ТАСС)", - сказал он. Седьмая статья Лиссабонского договора предусматривает применение внутренних санкций против страны ЕС за нарушения фундаментальных прав европейских граждан в форме приостановки ее права голоса в Совете ЕС.
По словам Тиммерманса, Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий. "Еврокомиссия рекомендовала Польше разрешить все проблемы в течение одного месяца, - отметил он. - Мы будем терпеливо ждать ответа и на его основе примем решение по следующим шагам. Надеюсь, что на этот раз ответ будет конструктивным и направлен на диалог".
19 июля Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия обеспокоена новыми законопроектами в Польше, которые ставят под угрозу независимость судов, и может начать соответствующее расследование.
Одобрение реформы на прошлой неделе в Сейме (нижней палате парламента) и Сенате (верхней палате) спровоцировало многотысячные акции протеста. В июле на улицы крупных польских городов вышли более 100 тысяч человек. Манифестанты считают, что правящая партия стремится взять Верховный суд и всю судебную систему страны под свой контроль. Путем к диктатуре реформу назвали сразу три бывших президента республики - Лех Валенса, Александер Квасьневский и Бронислав Коморовский.
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на пакет документов о судебной реформе, утвержденный до этого в обеих палатах парламента. Дуда сообщил, что намерен разрабатывать собственный план реформы судебной системы. Этот шаг главы государства вызвал волну критики со стороны представителей правящей партии "Закон и справедливость", выходцем из которой он является.